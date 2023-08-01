Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Sarnıç bölgesinin imar planlarını yenilemek için harekete geçti

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Sarnıç bölgesindeki yeşil alan görünen konutların imar planlarını yenilemek için çalışmalara başladı. Başkan Arda, vatandaşların tapu, ecrimisil ve imar sorunlarının çözümü için öncülük etmeye devam ediyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Sarnıç bölgesinin Menderes, Hürriyet ve Atatürk mahallelerindeki 93 bin metrekare alanı kapsayan ve üzerinde konut olmasına rağmen mania planları nedeniyle yeşil alan görülen bölgenin imar planlarını, yeni mania kriterlerine göre yenilemek için harekete geçti.

Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden ve Anadolu'nun birçok kentinden göç eden vatandaşların yaşadığı Sarnıç'taki tapu, ecrimisil ve imar sorununun çözümü için Başkan Arda, yurttaşlara öncülük etmeye devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana Sarnıç'taki tapu sorunun çözümü için mücadele eden, vatandaşlarla buluşan, imza kampanyası ile konunun gündemde kalmasını sağlayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda konuyu takip eden Başkan Arda, şimdi de bölgenin imar sorununu çözmek için yeni bir süreç başlattı.

Başkan Yardımcıları Necati Kırmaz, İzel Zenginobuz, Plan ve Proje Müdürü Halil Soyer, belediye meclis üyeleri ve muhtarların da eşlik ettiği toplantıda yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Arda, Menderes, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde 51 hektarlık alanı kapsayan Sarnıç 1. Etap 1/1000'lik Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkında yurttaşlara bilgi verdi.

Askı aşamasında olan yeni planların uygulanmaya başlanmasıyla Sarnıç'ın daha planlı ve modern bir görünüme kavuşacağını belirten Başkan Arda, söz konusu üç mahallede mania planları nedeniyle yeşil alan olarak görülen konutlara da değindi. Menderes, Hürriyet ve Atatürk mahallelerindeki 93 bin metrekare alanın mania planlarında yeşil alan olarak görüldüğünü kaydetti.

Arsaları yurttaşların yıllar önce satın alarak üzerine ev yaptığını aktaran Başka Halil Arda, şu bilgileri verdi:

"Sarnıç bölgemizin Menderes, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinin havalimanına yakın olan 93 bin metrekarelik kısmı mania planlarında yeşil alan görünüyor. Ancak planda yeşil alan görülen bölgeler bugün konutlarla dolu. Sizler çok uzun yıllar önce bu toprakları satın alarak üzerine ev yaptınız, yaşamlarınızı kurdunuz. Sizlerle görüş alışverişi yaparak, yasalar çerçevesinde imar planlaması yaparak sizlerin bu sorununuzu çözmek, mağduriyetinizi gidermek istiyoruz."

Mania kriterlerinden dolayı Gaziemir'in Yeşil ve Irmak mahallelerinde de yeşil alan sorunu olduğunun altını çizen Başkan Arda, şöyle devam etti:

"Havalimanına yakın olması nedeniyle, bu bölge üzerinde evler olmasına rağmen, mania kriterleri kapsamında yeşil alan ilan edilmiş. 93 bin metrekare alan yeşil alan görünüyor. 1/5000 ve 1/1000'lik imar planlarında bu alanların yeşil alan özelliğini kaldırmamız gerekiyor. Çünkü plan üstünde yeşil alan görünüyor ama gelip baktığınız bölgenin yapılaştığını, 3-4 katlı evler yapıldığını ve mahalleye döndüğünü görüyorsunuz. Ortada bir yeşil alan yok, ortada bir sorun var. Bu alanlar zaten yapılaşmayla dolu. Konuyu doğru anlatarak, mücadele ederek bu sorunu çözebiliriz. Bu konuda sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Mania kriterleri değiştiği için bu kriterlere uyarak bölgenin planlamasının yeniden yapılmasının mücadelesini vereceğiz. İkinci revizyon planı adı altında bir çalışma başlatmak istiyoruz. Sarnıç'ın sorunlarını biliyoruz, çözümü için gücümüz yettiğinde mücadele ediyoruz. Daha önce tapu sorununun çözümü için nasıl sizlere önderlik ettiysek bugün de bu sorunun çözümü için bir kıvılcım çakıyoruz. Sarnıçlılar tapu sorununa sahip çıkarak mücadele verdi. Bu konuya da sahip çıkıp mücadele edeceğini düşünüyorum."