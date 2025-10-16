Haberler

Gaziantepli Muhammed Talha Aslın, Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali'ni Kazandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kırklareli'nde düzenlenen 'Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali'nde Gaziantepli hafız Muhammed Talha Aslın birinci oldu. Yarışma, kurumsal destek ve konuşmalarla uluslararası bir program olarak gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kırklareli'nde düzenlenen "Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali"nde Gaziantepli Muhammed Talha Aslın birinci oldu.

Ulu Cami'de gerçekleştirilen yarışmaya, bölgelerinde birinci olan 7 erkek hafız katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, serhat şehri Kırklareli'nin önemli bir programa ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i hayat rehberi edinen nesiller yetiştirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Turan, "Kur'an-ı Kerim'i sadece ezberleyen değil, aynı zamanda yaşayan ve yaşatan gençlerimizi, onları büyük bir özveriyle yetiştiren hocalarımızı ve ailelerini gönülden kutluyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ise Kırklareli'nde ilk kez Türkiye finali düzenlendiğini belirtti.

Bu tür yarışmaların önemli olduğunu vurgulayan Akbulut, "Aslında yarışmalar eğitimin bir parçasıdır. Bazen pedagojik olarak çocukları bir şeyde yarıştırmak, ödül vermek 'doğru mu? yanlış mı?' diye tartışmalar görürüz. Yüce kitabımız müminlere seslenirken 'hayırda yarışın' diyor. " diye konuştu.

Akbulut, yarışmada mücadele eden öğrencilere başarılar diledi.

"Kur'an mezarlıkta okuma için değil"

Dünyanın zor bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Akbulut, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği, savrulmuşlukların yaşandığı, değerlerin ve Kur'an ile hemhal olmanın neredeyse tamamen yavaş yavaş koptuğu bir çağda Kur'an-ı Kerim'e gönül vermiş olmanın bile birinci olarak gönlümüzde yeri olduğunu unutmayalım. Bizim yavrumuzun 'ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum, Allah'ın bana ne anlatmak istediğini öğrenmek istiyorum' demesi bile bizim için bir birinciliktir. Biz aslında sadece mezarlıkta okumak için değil, bu kitap bize ne mesaj veriyor, ne kadar öğrendiğimde ne kadar beni etkiliyor... Kim Kur'an-ı Kerim ile hemhalsa, kim Kur'an-ı Kerim'i daha fazla biliyor ve daha fazla yaşıyorsa aslında bir adım öndedir. Kur'an ziyadır, ışıktır, hidayettir. Kur'an-ı Kerim değdiği yeri rahmetiyle kuşatır."

Programda İl Müftüsü Yusuf Eviş de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmada Gaziantep'ten Muhammed Talha Aslın birinci, Kocaeli'nden Mehmet Said Araz ikinci, Manisa'dan Furkan Enes Kaya üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Turan, Akbulut ve Eviş tarafından verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
