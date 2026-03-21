Gaziantep ve Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısı

Gaziantep ile Şanlıurfa valilikleri, etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak için uyarı yaptı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Oğuzeli ilçeleri başta olmak üzere kentin doğu kesimlerinde sağanak beklendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerine kadar doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenmektedir. Beklenen olumsuzluklar, ani sel ve su baskını yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, yer yer hortum riski vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği de kentte kuvvetli yağış beklendiği için vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği belirtilerek, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.