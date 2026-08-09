Haberler

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Etkili Oluyor

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Etkili Oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla vatandaşlar havuzlara akın etti. İşletmeci Abdullah Bulut, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını, denize gidemeyenlerin aqua havuzları tercih ettiğini söyledi. Kahramanmaraş'ta ise termometreler 39 dereceyi gösterdi; halk serinlemek için park, dere yatağı, havuz ve yüksek kesimlere yönelirken, çocuklar Erkenez Çayı'nda serinlemeyi seçti.

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Gaziantep'te, sıcaktan bunalanlar havuzlarda yoğunluk oluşturdu.

Kentteki bir havuz işletmesinin sahibi Abdullah Bulut, yaz sezonunun yoğun geçtiğini belirterek, "Havaların sıcak olmasından dolayı il dışından gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor. Gaziantep'te denize gidemeyenler aqua havuzları tercih ediyorlar." diye konuştu.

Havuza gelen konuklardan İbrahim Mercan ise il dışına gidemedikleri için havuza geldiklerini belirterek, "Kaydırakların olması da çocuklar için iyi oluyor, kızım baya eğlendi." dedi.

Kahramanmaraş

Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta da termometreler 39 dereceyi gösterdi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, dere yatağı, havuz ve gölge alanları tercih etti.

Bazı vatandaşlar serinlemek için yüksek kesimlere ve baraj kenarlarına giderken bazı çocuklar da Dulkadiroğlu ilçesindeki Erkenez Çayı'nda serinlemeyi tercih etti.

Kaynak: AA
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de rota eski aşk: Berke Özer

Fenerbahçe'ye geri dönüş yolunda
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı

Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı
Çinliler Türk kültürüne hayran kaldı: Hikâyenin sonu büyükelçilikte bitti

Çinliler Türk kültürüne hayran kaldı: Hikaye büyükelçilikte bitti
Milli futbolcu Deniz Gül'ün evi soyuldu! Zarar çok büyük

Milli futbolcumuzun evi soyuldu! Zarar çok büyük
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe