Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Etkili Oluyor
Gaziantep'te hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla vatandaşlar havuzlara akın etti. İşletmeci Abdullah Bulut, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını, denize gidemeyenlerin aqua havuzları tercih ettiğini söyledi. Kahramanmaraş'ta ise termometreler 39 dereceyi gösterdi; halk serinlemek için park, dere yatağı, havuz ve yüksek kesimlere yönelirken, çocuklar Erkenez Çayı'nda serinlemeyi seçti.
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının zaman zaman 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Gaziantep'te, sıcaktan bunalanlar havuzlarda yoğunluk oluşturdu.
Kentteki bir havuz işletmesinin sahibi Abdullah Bulut, yaz sezonunun yoğun geçtiğini belirterek, "Havaların sıcak olmasından dolayı il dışından gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor. Gaziantep'te denize gidemeyenler aqua havuzları tercih ediyorlar." diye konuştu.
Havuza gelen konuklardan İbrahim Mercan ise il dışına gidemedikleri için havuza geldiklerini belirterek, "Kaydırakların olması da çocuklar için iyi oluyor, kızım baya eğlendi." dedi.
Kahramanmaraş
Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta da termometreler 39 dereceyi gösterdi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, dere yatağı, havuz ve gölge alanları tercih etti.
Bazı vatandaşlar serinlemek için yüksek kesimlere ve baraj kenarlarına giderken bazı çocuklar da Dulkadiroğlu ilçesindeki Erkenez Çayı'nda serinlemeyi tercih etti.