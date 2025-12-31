Gaziantep'te yılbaşında 12 bin 117 kamu personeli görev alıyor

GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, yeni yıla saatler kala Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Kent genelindeki güvenlik kamera sistemleri üzerinden sahada denetimlerini de yerinde inceleyen Vali Çeber, emniyet personellerinin yeni yılını kutladı.

Kemal Çeber, yeni yılı görev başında karşılayan asker, polis ve kamu görevlisi ekipleri ziyaret etti. Vali Çeber, yeni yıla vatandaşların daha konforlu ve huzurlu girebilmesi için 2 bin 613 araç ve 12 bin 117 kamu personelinin görev alacağını söyledi.

'TÜM ANA ARTERLERİMİZ AÇIK'

Vali Çeber, karla mücadele şu ana kadar sorun yaşamadıklarını ve tüm ana arterlerin açık olduğunu söyledi. Nurdağı güzergahında yaşanan yol kapanmalarının da giderilerek trafiğin açıldığını söyleyen Çeber, "Büyük bir sıkıntı yaşamadık. Birkaç küçük kazamız oldu. Bir AFAD aracımız görev değişimi sırasında Nurdağı istikametinde kayma neticesiyle kaza geçirdi. Personellerimizin durumu iyi. Yollarımızın hepsi açık. Zaman zaman makas ediğimiz olaylardan dolayı Nurdağı tarafında kapanmalar oldu. Arkadaşlarımı müdahale etti ve yollarımız açık. Şehir içinde de ana arterlerimiz de tamamen açık. Ara yollarımızda haliyle kapanmalar oldu. Okullarımızı tatil ettik. Önlemler almamız da bizleri epeyce rahatlattı" diye konuştu.

12 BİN 117 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Vali Çeber, yeni yıla tüm vatandaşların daha konforlu girmesi için 12 bin 117 kamu personelinin sahada olacağını söyledi. Çeber, "Bugün yılbaşı. Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Yılbaşının da rahat geçmesi için herkesin yeni yıla konforlu girebilmesi için tüm ekiplerimiz sahada. Belediyelerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız hepsi sahada. 2 bin 613 araç ve 12 bin 117 kamu personeli sahada. Bu son yıllardaki en yüksek sayı. Bu personelin bin 774'ü araç olarak emniyet jandarma olarak yine insan olarak da 8 bin 548 personel emniyet ve jandarma birimlerini oluşturuyor" dedi.

'CUMA GÜNÜ ÖĞRENCİLERİMİZE SÜRPRİZİMİZ OLABİLİR'

Cuma günü eğitim öğretime ara verilebilme ihtimalinin olduğunu ve yarın vatandaşların bilgilendirileceğini söyleyen Çeber, "Benim çok sevdiğim öğrencilerim yavru şahinlerim de sürekli bana ulaşıyor. Tabi bizim belirli taslaklarımız var şu anda söyleyemesek de. Yarın havanın son verilerine göre en geç akşam saat 16-17.00'dan önce okulların tatil olup olmayacağını duyuracağız. Cuma günüyle ilgili de öğrencilerimize sürprizimiz olabilir" diye konuştu.