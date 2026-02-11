Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Çeber, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Çeber, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu "Göklerin fatihi"ni tercih eden Çeber, "Spor"da ise Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özban Bilgin'in "Dolunay'a inat" fotoğrafını beğenen Çeber, "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini tercih etti.

Çeber, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafına oyunu kullandı.

Çeber, tüm fotoğrafların tek tek anlamlı ve estetik açıdan zengin olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nı ve fotoğrafları çekenleri tebrik eden Çeber, şöyle konuştu:

"Her sene olduğu gibi bu sene biraz daha zorlandım çünkü her sene çıta biraz daha artıyor. Hepsini beğendim. Her bir fotoğraf, bize yüzlerce sayfanın anlatabileceği şeyi anlatıyor, dakikalarca izleyebileceğin filmi gösteriyor. Hepsinden çok etkilendim, özellikle Filistin ve Suriye fotoğrafları bu bölgede çalışan bir vali olunca çok daha anlamlı geldi. Benim adıma anıları tazeleyen fotoğraflar oldu."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.