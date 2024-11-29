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Gaziantep Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Gaziantep Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi
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Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi ile işbirliği yaparak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 40 saatlik eğitim programı düzenledi. Eğitimi tamamlayan öğrenciler, eğitici olma hakkı kazandı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık yaratmak ve bu alanda geleceğin hukukçularını bilinçlendirmek amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle eğitim programı düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek Akran Eğitimi Programı", 40 saatlik eğitime GAÜN Hukuk Fakültesi'nden seçilen 15 öğrenci katıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitici olma hakkını kazandı.

GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, hukuk fakültesi öğrencilerinde kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve bilgi düzeyini artırmak için programı organize ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
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