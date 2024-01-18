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Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde doktor eksikliği nedeniyle bölüm kapatıldı

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Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde çocuk hematoloji bölümünün doktor bulunmadığı için kapatıldığını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, '2020-2023 yılları arasında kaç kamu hastanesinde hekim yokluğu nedeniyle bölüm kapatılmıştır' diye sordu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde çocuk hematoloji bölümünün doktor bulunmadığı için kapatıldığını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "2020-2023 yılları arasında kaç kamu hastanesinde hekim yokluğu nedeniyle bölüm kapatılmıştır" diye sordu.

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde çocuk hematoloji bölümünün, görev yapan tek doktorunun özel hastanede çalışmaya başlaması sonucu kapanmasını TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verdi. Bölümün kapanmasıyla hasta çocukların ve ailelerinin tedavi olabilmek için özel hastanelerin fahiş muayene ve tedavi masraflarını ödemek zorunda kaldığını belirten Karaca, önergesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

"Ülke ekonomisinin yarattığı yoksullukla birlikte hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşullarının günden güne katlanılmaz bir hal almasının da etkisiyle bir süredir hekimler, intihar ve yurt dışına göç konularıyla gündeme gelmektedir. Ayrıca, özellikle uzman sayısının az olduğu branşlarda görev yapan hekimlerin kamu hastanelerinden uzaklaştığı görülmektedir. Yine sayıları çok az olan yan dal uzmanlarına ilişkin yapılan yasal düzenlemeler; hekimlerin hem haklarını hem de çalışma özgürlüklerini kısıtlamaktadır."

Karaca, Bakan Koca'ya yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

2020-2023 YILLARI ARASINDA KAMU HASTANELERİNDEN İSTİFA EDEREK ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN VE YURT DIŞINA GİTMEYİ TERCİH EDEN HEKİM SAYISI KAÇTIR?

-2020-2023 yılları arasında kamu hastanelerinden istifa ederek özel hastanede çalışmaya başlayan ve yurt dışına gitmeyi tercih eden hekim sayısı kaçtır?

-2020-2023 yılları arasında intihar eden hekim sayısı kaçtır?

-2020-2023 yıllar arasında kaç kamu hastanesinde hekim yokluğu nedeniyle bölüm kapatılmıştır?

-Gaziantep'te çocuk onkoloji/hematoloji bölümlerinde tedavi gören çocuk sayısı kaçtır?

-Gaziantep'te kaç özel hastanede çocuk onkoloji/hematoloji uzmanı hekim görev yapmaktadır?

-Gaziantep'teki özel hastanelerde çocuk onkoloji/hematoloji bölümlerinde muayene ve tedavi ücretleri ne kadardır?

Kaynak: ANKA / Güncel

Gaziantep Üniversitesi Fahrettin Koca Gaziantep Çocuk Sağlık Güncel Haberler

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