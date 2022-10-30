GAZİANTEP - Trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ahmet Kurt idaresindeki 07 EJS 79 plakalı otomobil ile Hasan Yıldız yönetimindeki 63 ABC 307 otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Hazımoğlu Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada yaralı sürücüler ve otomobillerdeki 5 kişi ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Yıldız ve yolcu Cemile Kurt, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobillerin kafa kafaya çarpışmasının ardından kaza sonrasında yolda ilerleyen araçların durması, sağlık ile polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ve yaralılara müdahalesi yer aldı. Kaynak: AA / Güncel Hasan Yıldız Ahmet Kurt Gaziantep Güncel Haberler

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