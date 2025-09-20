Haberler

Gaziantep'ten 19 Proje TEKNOFEST Finale Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Teknogaraj'da hazırlanan 57 takımdan 19 proje, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te finale yükseldi. Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilere destek verdiklerini belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Teknogaraj'da TEKNOFEST'e hazırlanan 57 takımdan 19 proje finale kaldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl TEKNOFEST'e hazırlanan Gaziantepli gençler, 57 takımla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarışmalara katıldı.

Farklı kategorilerde yarışmalara katılan takımların hazırladığı 19 proje finale yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını ifade etti.

Öğrencileri tebrik eden Şahin, "Gençlerimizin üretkenliğiyle gurur duyuyoruz. Her zaman onların yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron'un eşi 'erkek doğdu' iddialarını çürütmek için mahkemeye kanıt sunacak

Macron'un eşi, kadın olduğunu ispat etmek için mahkemeye kanıt sunacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.