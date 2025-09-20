Gaziantep'ten 19 Proje TEKNOFEST Finale Kaldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Teknogaraj'da TEKNOFEST'e hazırlanan 57 takımdan 19 proje finale kaldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl TEKNOFEST'e hazırlanan Gaziantepli gençler, 57 takımla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarışmalara katıldı.

Farklı kategorilerde yarışmalara katılan takımların hazırladığı 19 proje finale yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını ifade etti.

Öğrencileri tebrik eden Şahin, "Gençlerimizin üretkenliğiyle gurur duyuyoruz. Her zaman onların yanında olacağız." ifadesini kullandı.