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Gaziantep'teki dev viyadüklerde deprem hasarı giderildi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan TAG otoyolundaki dev viyadükler, çelik malzemelerle yapılan onarımlarla deprem hasarından kurtarıldı. Viyadüklerdeki genleşme derzleri ve deprem takozları da tamir edildi.

Dev viyadüklerdeki genleşme derzleri ve deprem takozlarındaki bozulmalar çelik malzemelerle giderildi

GAZİANTEP - "Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin en büyük yıkımı yaptığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen TAG otoyolundaki dev viyadükler depremde hasar almadı. Bazı viyadüklerdeki genleşme derzleri ve deprem takozlarındaki bozulmalar, çelik malzemelerle giderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı hasarın ardından onarım çalışmaları sonrası yeniden hizmete açılan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda, dev viyadüklerdeki çalışmalar da tamamlandı. Türkiye'nin otoyol ağının önemli bir parçası olan TAG otoyolu Adana ile deprem bölgesindeki şehirleri bağlayan önemli bir arter konumunda yer alıyor. Nurdağı ilçe sınırları içinde yer alan viyadüklerde yetkililerce detaylı inceleme yapıldı ve tünellerde viyadüklerde ile gövdede yapısal önemli hiçbir hasar gözlenmedi. Bazı viyadüklerdeki genleşme derzleri ve deprem takozlarındaki bozulmalar, çelik malzemelerle giderildi. Dev viyadükler dron ile de görüntülendi

Nurdağı ilçesinde yaşayan Recep Tuncer, "Depremi yaşadık, seneyi devriyesini yaşamak istemiyoruz. O gece bizden çok yardım isteyen oldu. Gücümüz yettiği kadar yardım ettik. Yolların hasar olduğunu gördük ama viyadükler hasar almadı. Viyadükler heybetiyle duruyor. Buna rağmen ayaklarında güçlendirme yapıldı, devletimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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