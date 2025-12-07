Haberler

TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı

TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından tırlarda yangın çıktı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

TIRLARDA YANGIN ÇIKTI

Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Üç tır yanyana ısrarla birbirlerini sollamaya kalkarsa başka bir sonuç beklememek gerek

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
