TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından tırlarda yangın çıktı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.
TIRLARDA YANGIN ÇIKTI
Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
İşte olay yerinden görüntüler;
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel