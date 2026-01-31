Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

GAZİANTEP'te 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında Celal Kalahası (55) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bedir Mahallesi Kuzeyşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Sis ve yağışın etkisiyle, plakaları ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen 3 otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Celal Kalahası, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kalahası'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.