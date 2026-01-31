Haberler

Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme:
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 55 yaşındaki Celal Kalahası hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazanın nedenleri üzerine polis inceleme başlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Bedir Mahallesi Kuzeyşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Sis ve yağışın etkisiyle, plakaları ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen 3 otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Celal Kalahası, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kalahası'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
