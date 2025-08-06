Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen, sürücüleri öğrenilemeyen 16 LSE 22 plakalı otomobil, karşı yönde gelen 27 ANZ 341 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada 2 araca peşlerinden gelen 06 DH 3190 ile 34 ND 2283 plakalı otomobiller de çarptı. Zincirleme kazada yaralanan 9 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.