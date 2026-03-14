Gaziantep'te yüksekten düşen işçi tedavi gördüğü hastanede öldü
Gaziantep'te yüksekten düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Geçen hafta 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir halı fabrikasında yüksekten düşme sonucu yaralanan Bünyamin Beşe, Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beşe'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan