Haberler

Gaziantep'te YKS ve LGS adaylarına ücretsiz kurs desteği

Gaziantep'te YKS ve LGS adaylarına ücretsiz kurs desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Karataş Kültür Merkezi'nde YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs veriliyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Karataş Kültür Merkezi'nde YKS ve Lgs'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs veriliyor.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karataş Kültür Merkezi'nde alanında uzman öğretmenler tarafından Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve branş derslerinde öğrencilere ücretsiz ders veriliyor.

Merkezde uygulanan sistem sayesinde öğrencilerin seviyeleri düzenli deneme sınavlarıyla ölçülüyor, sonuçlara göre eksik konular tespit edilerek bireysel çalışma programları oluşturuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimin her alanında gençlerin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın YKS ve LGS gibi önemli sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ailelerimizin maddi yükünü hafifleten, öğrencilerimizin başarısını artıran bu eğitim desteklerini artırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Hiçbir zaman 30 gün tutamadım

Ünlü oyuncunun oruç açıklaması tartışma yarattı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Falezlere çıkıp "Oğlumu bu şehre sığdıramadılar" diye isyan etti
Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok