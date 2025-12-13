Gaziantep'te 'Yapay Zeka Çağında Habercilik' kampı sona erdi

Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Duyarlı Medya Derneği koordinasyonunda "Yapay Zeka Çağında Habercilik" temasıyla düzenlenen Duyarlı Medya Gençlik Kampı, üçüncü gününde tamamlanarak sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü, TRT, Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen kamp, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Seyr-i Antep Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi.

Kampın üçüncü ve son gününde TRT 1 Ana Haber Spikeri Canan Yener Reçber, öğrencilere haber spikerliğiyle ilgili sunum yaptı.

Program sonunda kampa katılan öğrencilere sertifikaları ve belgeleri takdim edildi.

İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, AA muhabirine, etkinliğin İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik yapıldığını ve 10 ayrı başlıkta eğitim verildiğini söyledi.

Alanında uzman eğitmenlerin, öğrencilerin sorularını birebir yanıtladığını belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Özellikle yapay zeka alanında medya kullanımı hususunda bazı algoritmalar kullanıldı. Bir internet sitesinin yapay zeka ile kurulması çalışması yapıldı, sosyal deneyler gerçekleştirildi. Haber sunuculuğu, spikerlik, kamera kullanımı, fotoğrafçılık, etkin fotoğraf çekim teknikleri hususunda eğitimler verildi. Etkinlikte emeği geçen ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum."