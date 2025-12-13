Haberler

Gaziantep'te "Yapay Zeka Çağında Habercilik" kampı sona erdi

Gaziantep'te 'Yapay Zeka Çağında Habercilik' kampı sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen Duyarlı Medya Gençlik Kampı, 'Yapay Zeka Çağında Habercilik' temasıyla sona erdi. TRT Spikeri Canan Yener Reçber, öğrencilere haber spikerliği eğitimi verdi. Katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Duyarlı Medya Derneği koordinasyonunda "Yapay Zeka Çağında Habercilik" temasıyla düzenlenen Duyarlı Medya Gençlik Kampı, üçüncü gününde tamamlanarak sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü, TRT, Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen kamp, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Seyr-i Antep Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi.

Kampın üçüncü ve son gününde TRT 1 Ana Haber Spikeri Canan Yener Reçber, öğrencilere haber spikerliğiyle ilgili sunum yaptı.

Program sonunda kampa katılan öğrencilere sertifikaları ve belgeleri takdim edildi.

İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, AA muhabirine, etkinliğin İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik yapıldığını ve 10 ayrı başlıkta eğitim verildiğini söyledi.

Alanında uzman eğitmenlerin, öğrencilerin sorularını birebir yanıtladığını belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Özellikle yapay zeka alanında medya kullanımı hususunda bazı algoritmalar kullanıldı. Bir internet sitesinin yapay zeka ile kurulması çalışması yapıldı, sosyal deneyler gerçekleştirildi. Haber sunuculuğu, spikerlik, kamera kullanımı, fotoğrafçılık, etkin fotoğraf çekim teknikleri hususunda eğitimler verildi. Etkinlikte emeği geçen ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
title