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Gaziantep'te yangın faciası: 1 ve 2,5 yaşındaki iki kardeş yanarak can verdi

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında 1 ve 2,5 yaşındaki iki kardeş yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde yer alan iki katlı bir evin üst katında yangın çıktı.

Gaziantep'te yangın faciası: 1 ve 2,5 yaşındaki iki kardeş yanarak can verdi

SOBADAN KAYNAKLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Gaziantep'te yangın faciası: 1 ve 2,5 yaşındaki iki kardeş yanarak can verdi

İKİ KÜÇÜK KARDEŞ ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Ekipler, evde bulunan 1 yaşındaki Aras ile 2,5 yaşındaki Müslüm Çelik kardeşlerin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Çocukların cesetleri, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu da olay yerinde inceleme yaptı. İki kardeşin evde yalnız, annelerinin dışarıda olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te yangın faciası: 1 ve 2,5 yaşındaki iki kardeş yanarak can verdi

Gaziantep'te yangın faciası: 1 ve 2,5 yaşındaki iki kardeş yanarak can verdi
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

küçük çocuklarınızı evde tek bırakmayın

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