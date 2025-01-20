Gaziantep'te yangın faciası: 1 ve 2,5 yaşındaki iki kardeş yanarak can verdi

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde yer alan iki katlı bir evin üst katında yangın çıktı.

SOBADAN KAYNAKLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

İKİ KÜÇÜK KARDEŞ ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Ekipler, evde bulunan 1 yaşındaki Aras ile 2,5 yaşındaki Müslüm Çelik kardeşlerin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Çocukların cesetleri, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu da olay yerinde inceleme yaptı. İki kardeşin evde yalnız, annelerinin dışarıda olduğu öğrenildi.