Gaziantep'te Yangın: 15 Kişi Mahsur Kaldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak mahsur kalanları kurtardı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yangın çıkan 5 katlı binada mahsur kalan 15 kişi dumandan etkilendi.

Özdemirbey Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın altında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yerinde çıkan yangın, daha sonra binanın dış cephe kaplamasına sıçrayarak tüm katları sardı.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 15 kişiyi kurtardı.

Binada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
