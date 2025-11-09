Haberler

Gaziantep'te Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yalnız yaşayan Abdullah Seyar (54), evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Seyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Abdullah Seyar (54), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Atmalı Mahallesi'nde Yalnız yaşayan Abdullah Seyar'ı hafta sonları kaldığı tek katlı evinde yerde baygın şekilde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine dün akşam saatlerinde adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Seyar'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından Abdullah Seyar'ın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
