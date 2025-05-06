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Gaziantep'te Vakıflar Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Gaziantep'te Vakıflar Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli organizasyonlar gerçekleştirildi. Tanınmış isimlerin katıldığı etkinliklerde, vakıf kültürünün önemi vurgulandı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Vakıflar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, vakıf kültürünün, kadim medeniyetin paha biçilemez miraslarından biri olarak bugüne kadar ulaşmış bir kültür olduğunu ifade ederek, "Bu kültürün mihenk taşı, yardımlaşma ve dayanışmadır. Bu mihenk taşının yeri, şefkat ve merhamet ile sağlamlaşmakta, güçlenmektedir. Vakıflarımız, geçmişten bugüne ortaya koydukları gayret ve samimiyet ile nice hayatlara, gönüllere dokunmuştur ve dokunmaya devam etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, mazlum ve muhtaçların daima yanında olan vakıflarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında bir AVM'de vakıf eserlerinin yer aldığı fotoğraf sergi açıldı.

Sergiye Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile davetliler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu'nda da "Aile ve vakıf" konulu konferans düzenlendi.

Hafta boyunca etkinliklerin süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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