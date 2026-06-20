Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te son 3 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ve 8 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 3 günde bazı adreslere operasyon yaptı. Ekipler bazı araçları da aradı.

Operasyonda, 14 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 8 kilo 650 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, narkotik köpeğinin desteğiyle araçlarda arama yapılması ve uyuşturucu bulunması yer alıyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım

Paraguay'dan Türkiye için hadlerini aşan yorum
Herkes tatildeyken o durmuyor! Vedat Muriqi, çalışmalara başladı

Arkadaşları plajda keyif çatarken, o imza atar atmaz bakın ne yaptı
Mesai bitimi eve dönen işçilerin aracı kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti

İşten çıkıp yola koyuldular, eve dönemediler
Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı! Bu ismi tanımayan yok

Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber