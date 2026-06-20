Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Gaziantep'te son 3 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ve 8 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 3 günde bazı adreslere operasyon yaptı. Ekipler bazı araçları da aradı.
Operasyonda, 14 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 8 kilo 650 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emniyetin paylaştığı görüntüde, narkotik köpeğinin desteğiyle araçlarda arama yapılması ve uyuşturucu bulunması yer alıyor.