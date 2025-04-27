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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen 632 uyuşturucu hap ile 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 632 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, H.B, O.A ve M.M'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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