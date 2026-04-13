Araban'da umre ödüllü "Gençlik Bilgi" yarışması düzenlendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlik Bilgi' yarışması ilgiyle karşılandı. Lise ve üniversiteli gençlerin katıldığı yarışmada, Peygamber Hz. Muhammed'in hayatı üzerinde duruldu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, umre ödüllü "Gençlik Bilgi" yarışması düzenlendi.

Araban Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen etkinlik kapsamında ilçede gerçekleştirilen yarışmaya yoğun katılım sağlandı.

Lise ve üniversiteli gençler, Peygamber Hz. Muhammed'in örnek hayatını daha yakından tanımak ve bu gayretlerini umre ile taçlandırmak amacıyla yarışmaya katıldı.

Sınav öncesinde salonları ziyaret ederek öğrencilerle ilgilenen İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever, yarışmaya katılan tüm gençlere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama
