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Gastronomi kentinin kebap şişlerine üç kuşaktır şekil veriyorlar

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UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında yer alan Gaziantep'te, Gürban ailesi dedelerinden miras kalan demircilik mesleğini üç kuşaktır sürdürüyor. Baba Erol ve oğlu Yusuf Gürban, geleneksel yöntemlerle kentin meşhur kebaplarında kullanılan şişleri üretiyor. Yusuf Gürban, üniversite mezunu olmasına rağmen aile mesleğini devam ettirdiğini ve çırak yetişmemesinin en büyük sorun olduğunu belirtiyor.

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda gastronomi alanında yer alan Gaziantep'te dedelerinden miras aldıkları demircilik mesleğini sürdüren Gürban ailesi, kentin meşhur kebaplarında kullanılan şişleri üç kuşaktır üretiyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki atölyelerinde yaklaşık 60 yıldır üretim yapan 68 yaşındaki demir ustası Erol Gürban ile 30 yaşındaki oğlu Yusuf Gürban, geleneksel yöntemlerle çeşitli kebap şişlerini üretiyor.

Atölyede günün ilk saatlerinden itibaren başlayan üretimde, ateşte ısıtılan demirler ustaların elinde kebap şişine dönüşüyor.

Çekiç seslerinin çarşıya yayıldığı atölyede baba-oğul, yılların birikimiyle demire şekil verirken, Gaziantep'in köklü kebap kültürüne de katkı sunuyor.

Dede mirasına sırtını dönmek istemedi

Ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Yusuf Gürban, AA muhabirine, ata mirasını sürdürdüğü için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduğunu ifade eden Gürban, çocukluğundan beri içinde büyüdüğü aile işletmesinde çalışmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Mesleği yalnızca geçimini sağladığı bir iş olarak görmediğini belirten Gürban, "Dededen gelen bir miras olduğu için sırtımı dönüp gitmek istemedim. Ben de çocuğumun ileride bu mesleği devam ettirmesini istiyorum." dedi.

Babasından aldığı en önemli öğüdün dürüst esnaflık olduğunu dile getiren Gürban, demircilik mesleğinin en büyük sorunlarından birinin çırak yetişmemesi olduğunu anlattı.

Gaziantep'in kebap kültürü sayesinde müşteri potansiyelinin yüksek olduğunu ancak eski yoğunluğu yaşayamadıklarını vurgulayan Gürban, "Eskiden dükkanda 8 kişi çalışıyorduk, şimdi 3 kişiyiz. Gittikçe bu meslek unutuluyor. Çarşıyı gezen turistlerin dikkatini çekiyoruz. Çekiç vurmamıza ilgi gösteriyorlar, kimileri fotoğraf çektiriyor, kimileri ise meslekle ilgili sorular soruyor." diye konuştu.

Gürban, mesleğinin aynı zamanda Gaziantep'in kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Baba Erol Gürban ise yaklaşık 60 yıldır demire şekil verdiğini söyledi.

Oğlunun demircilik mesleğini sürdürmesinden gurur duyduğunu belirten Gürban, "Yaklaşık 60 yıldır sıcak demire şekil vermek için çekiç sallıyorum. Benim babam demirciydi, ondan bana, benden ise oğluma geçti. İnşallah torunlarım da bu işi yapar. Alın teri yüksek bir meslek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Safiyenur Aydaş
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