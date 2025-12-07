Gaziantep'te üç ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
H.N. idaresindeki 27 ME 0525 plakalı kamyonet, Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 22. kilometresinde karşı yönden gelen M.A.Y. (23) yönetimindeki 80 KK 930 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan E.M.M. ve A.M, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.F.B. (27) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Hisar Mahallesi'nde, A.D. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
S.K. (32) yönetimindeki 31 AAC 893 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Nurdağı kara yolu 22. kilometresinde, O.C. (25) idaresindeki 33 NUJ 28 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.