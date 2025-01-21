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Gaziantep'te Traktör Sürücülerine Güvenli Tarım Eğitimi

Gaziantep'te Traktör Sürücülerine Güvenli Tarım Eğitimi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, Nizip, Araban, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde 395 traktör sürücüsüne güvenli tarım eğitimi vererek reflektör kullanımında farkındalık sağladı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine güvenli tarım eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince, Nizip, Araban, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde 395 traktör sürücüsüne güvenli tarım kapsamında robs demiri kullanımının önemi, traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği hakkında eğitim verildi.

Eğitim sonrası sürücülere reflektör dağıtılırken, reflektör kullanımında farkındalığın sağlanması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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