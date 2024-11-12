Gaziantep'te Trajik Olay: Güvenlik Görevlisi Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti
Nizip Devlet Hastanesi'nde çalışırken eşi Elif Bal'ı vuran Kahraman Bal, ardından intihar etti. Olaydan önce sosyal medya hesabında ünlü bir şiir paylaştığı öğrenildi.
Nizip Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan eşi Elif Bal'ı başından tabancayla vurup öldürdükten sonra kendi yaşamına son veren Kahraman Bal'ın, dün gece sosyal medya hesabından; Nazım Hikmet'in 'Tahir ile Zühre Meselesi' şiirinden, 'Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil' dizelerini paylaştığı görüldü. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Haber- Kamera: Ahmet ATMACA -GAZİANTEP- DHA