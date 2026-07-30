Gaziantep'te trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı
Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 polis memuru yaralandı.
Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 polis memuru yaralandı.
B.Ö. idaresindeki 27 BP 935 plakalı hafif ticari araç, merkez Şehitkamil ilçesi Nail Bilen Caddesi'nde, 2 polisin bulunduğu motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan 2 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA