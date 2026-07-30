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Gaziantep'te trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

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Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 polis memuru yaralandı.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 polis memuru yaralandı.

B.Ö. idaresindeki 27 BP 935 plakalı hafif ticari araç, merkez Şehitkamil ilçesi Nail Bilen Caddesi'nde, 2 polisin bulunduğu motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan 2 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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