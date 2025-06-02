Gaziantep'te katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
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Gaziantep'te bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin mezarlık kavşağında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KATLİAM GİBİ KAZA

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde araçlardan birinde bulunan 2 kişi ile diğer araçta bulunan 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2 çocuk daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Toplam 5 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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