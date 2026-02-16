Haberler

Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren 3 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 113 bin 355 lira ceza kesildi. Ceza, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası gerçekleştirilen denetimler sonucu uygulandı.

Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren 3 motosiklet sürücüsüne 113 bin 355 lira ceza kesildi.

Gaziantep Valiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlatıldığını bildirdi.

Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından sürücü belgesiz araç kullanmak, akrobatik hareketler yapmak, kırmızı ışık kuralına uymamak ve ters yönde seyir etmek suçlarından 3 motosiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi.

Ekipler, motosiklet sürücülerine 113 bin 355 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti