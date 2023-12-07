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Gaziantep'te Suriye uyruklu engelli vatandaş halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti

7 Aralık 2023 13:31 Son Güncelleme: 13:33 Abone Ol

Gaziantep'te, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan işitme ve konuşma engelli Suriye uyruklu Muhammed İd'e çarptı. Muhammed İd, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.