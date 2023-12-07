Gaziantep'te Suriye uyruklu engelli vatandaş halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep'te, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan işitme ve konuşma engelli Suriye uyruklu Muhammed İd'e çarptı. Muhammed İd, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
GAZİANTEP'te halk otobüsünün çarptığı Suriye uyruklu engelli Muhammed İd (46), 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 30 Kasım'da Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen işitme ve konuşma engelli Muhammed İd'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen halk otobüsü çarptı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed İd, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.