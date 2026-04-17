Gaziantep'te kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşımlarda bulunan 39 kişi yakalandı

Gaziantep'te, kamu düzenini olumsuz etkileme suçlamasıyla 39 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan olumsuz olayların ardından sosyal medya hesaplarını takip ederek suçu ve suçluyu övücü nitelikteki paylaşımları tespit etti.

Gaziantep'te, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilen 39 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son dönemde okullarda meydana gelen menfur olayların ardından dijital medyada dezenformatif içeriklerin takibi kapsamında son iki gün içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunulan 29 sosyal medya hesabı tespit etti, bu hesaplarla bağlantılı 39 kişiyi yakaladı.

Açıklamada, yakalanan kişiler hakkında adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
Rekabet Kurulu'ndan, elektronik devine 330 milyon TL ceza

Türkiye'de onlarca mağazası var! Elektronik devine tarihi ceza
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar

Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler

100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket