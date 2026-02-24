Haberler

Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki iş yerine kapatma cezası

Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki iş yerine kapatma cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri sattığı tespit edilen iki iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı. Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla rutin denetimler gerçekleştirdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iki iş yerine 3 gün süreyle kapatma cezası verildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik rutin denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde raflar tek tek incelenirken, mevzuata aykırı satış yaptığı belirlenen işletmelerle ilgili yasal işlem yapıldı.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, özellikle gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ve hijyen standartları titizlikle denetlendi.

Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iki iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığı konusunda asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

Denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Hiç kimsenin halkımızın sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyiz. Ekiplerimiz gece gündüz sahada denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uyan, dürüst esnafımızın her zaman yanındayız ancak vatandaşımızın sağlığını riske atanlara karşı da gereken tüm yasal işlemleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Vatandaşlara çağrıda bulunan Tahmazoğlu, şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde belediyeye bildirimde bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu

Fener taraftarına şampiyonluk yolunda çok kötü haber