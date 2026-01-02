Haberler

Gaziantep'te Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Aile Hastaneye Kaldırıldı
Gaziantep'te 7 kişilik bir aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bazı aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuklu M.U. ve A.U. çifti, iddiaya göre gece ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra uyuya kaldı. Sabah aileden haber alınamaması üzerine yakınları, evlerine gitti. Cevap alamayan yakınları, kapıyı zorlayarak içeri girdi. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.U. ve eşi A.U. ile çocukları İ.U., M.U., S.U., Z.U.,Y.U., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavileri devam eden aileden bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

