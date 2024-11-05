Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada iki kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Fırat Mahallesi Hasip Dursi Caddesi'nde akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Eyüp ve Muhittin K. ile Mehmet G. ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Eyüp K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre caddeyi trafiğe kapattı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel
ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli

ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan

 Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

 Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak
Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Milan maçı hangi kanalda? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Celtic Leipzig CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celtic Leipzig maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Monaco CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Monaco maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok? Deniz Akkaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine mi yatırıldı? ABD seçimleri kaç gün sürüyor? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 5 Kasım EXXEN spor canlı izle Dilan Polat Engin Polat boşanacak mı? Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)? Al Nassr Al Ain CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ain maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovan Bratislava Dinamo Zagreb CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.