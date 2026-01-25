Gaziantep'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı
Gaziantep'te polis ekiplerinin yaptığı denetimde silah ve uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 33 fişek ve 42,62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimde silah ve uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi.
Araçlarda yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 33 fişek, 42,62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel