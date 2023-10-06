Gaziantep'te freni patlayan kamyon kırmızı ışıktaki araçlara çarptı: 5 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'te seyir halindeki kamyonun yoldaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 5'i ağır olmak üzere 17 kişi ise yaralandı. Feci kazaya ilişkin Gaziantep Valisi Kemal Çeber, D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlaması sonucu kazanın meydana geldiğini duyurdu. Vali Çeber, açıklamasında, "Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. Kazada 5 kişi öldü, 5'i ağır 17 kişi yaralandı.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi. Bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 17 kişi ise yaralandı.

5 YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VALİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti. Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte feci kazanın meydana geldiği bölgeden ilk fotoğraflar: