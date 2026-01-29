Haberler

Gaziantep'te işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 10 işçi yaralandı ve hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 10 işçi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Karacaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen işçi servisi, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada servis minibüsünde bulunan işçilerden 10'u yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaralılar minibüsten çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz

Putin'den İran'a donanma gönderen Trump'a bir mesaj var
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

Haftalardır tutuklu olan Murat Sancak için yeni karar
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Arkadaşıyla evde otururken son nefesini verdi