Gaziantep'te sele kapılan kişinin cenazesine ulaşıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sele kapılan Mehmet Oğlakçı'nın (34) cenazesine yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir kişinin sele kapıldığı ihbarı sonrasında bölgede AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye, Büyükşehir Belediye ekiplerinden oluşan 140 personelin arama kurtarma çalışması başlattığı belirtildi.

Ekiplerin Oğlakçı'nın aracını ezilmiş halde bulduğu, bölgedeki arama çalışmalarının kadavra köpeği, bot, su üstü arama ekibi ve dron ile genişletildiği ifade edilen açıklamada, Mehmet Oğlakçı'nın cansız bedeninin Geneyik Mahallesi ve Dokurcun Mahallesi birleşimindeki dere kenarında bulunduğu kaydedildi.