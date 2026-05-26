Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi mezarlık ve şehitliklerde yoğunluk

Güncelleme:
Kurban Bayramı arifesinde Gaziantep'teki Asri Mezarlık'ta vatandaşlar yakınlarının ve şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu, gözyaşı döktü ve mezarları temizledi. Şehit babası Bayram Özdemir, oğlunun 2023'te Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düştüğünü, gurur ve acının büyük olduğunu ifade etti. Trafik yoğunluğu yaşanırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

GAZİANTEP'te Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda ve şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar yakınlarının ve şehitlerin mezarları başında duygusal anlar yaşadı.

Kurban Bayramı öncesinde Arife Günü Gaziantep'te Asri Mezarlık'ta yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar mezarlıkta yakınlarını ve şehitlik içinde şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dualar okuyup gözyaşı döktü, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu. Mezarların etrafında temizlik yapanlar, yanlarında getirdikleri şekerleri ise çocuklara dağıttı. Ziyaretler sırasında mezarlık çevresinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken polis ekipleri mezarlık çevresinde ve içerisinde güvenlik tedbirleri aldı.

ŞEHİT BABASI ÖZDEMİR: 'GURURUMUZ DA ACIMIZ DA BÜYÜK'

2023 yılında Pençe Kilit Operasyonu'nda oğlu Uğur Özdemir şehit olan Bayram Özdemir, gururlu olduklarını ancak acılarının da ilk günkü kadar taze olduğunu söyledi. Bayram öncesi oğlunun mezarını ziyaret edip dua okuduklarını söyleyen Özdemir, "Şehit oğlum Uğur Özdemir, 2023 yılında Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düştü. Oğlum şehit oldu bizi gururlandırdı. Şehit babası, şehit anası olmak da güzel bir duygu. Ne kadar gururu büyükse acısı da o kadar büyük. Anlatmakla bitecek bir acımız yok. Halen ilk gün gibi. Bugün oğlumun mezarına geldik dualar okuduk. Mezarını temizledik, suladık. Oğlumuzun acısı sadece biz ölünce bizden çıkacak. Her bayramda biz ekstra bir hüzün yaşıyoruz. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
