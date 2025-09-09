Haberler

Gaziantep'te 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Programı Düzenlendi

Gaziantep'te 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Programı Düzenlendi
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programını Hacı Fehime Güleç İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Programda çocukların sağlıklı nesiller yetiştirmesi ve obezite ile dijital bağımlılık gibi konular üzerinde durulması hedeflendi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı gerçekleştirildi.

Çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla Hacı Fehime Güleç İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, çeşitli stantlar kuruldu ve katılımcılara sunumlar yapıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mikail Özdemir, yaptığı konuşmada, programla sağlıklı bir nesil yetiştirmeye katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Çocukların aldıkları eğitimlerle yakın çevresini bilgilendirebileceklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Günümüzde pandemi dediğimizde aklımıza sadece Kovid-19 geliyor ama insanoğlunun karşı karşıya kaldığı çok ciddi iki pandemi riski var. Bunlardan bir tanesi çocukluk çağı obezitesi, diğeri ise dijital bağımlılık. Maalesef eğer biz bu bunlarla yüzleşmezsek ilerleyen dönem de daha büyük sıkıntılar çekeceğiz."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tacim Durmuş ise yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, her çocuğun sağlık elçisi olması için öğretmenlere büyük görev düştüğünü söyledi.

Programa Şahinbey İlçe Sağlık Müdürü Kübra Yıldız Aydın, İl Sağlık Müdürlüğü personeli, öğretmenlerle veliler katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
