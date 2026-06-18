Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayım sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması beklenirken, teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim netleşti.

SERCAN HAMZAOĞLU DUYURDU

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertli yönetimin deneyimli teknik adamla anlaşma sağladığı ve resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM

İsmail Kartal daha önce de farklı dönemlerde Fenerbahçe'de görev almıştı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın başında yeniden görev yaparak kulüpteki üçüncü teknik direktörlük dönemine başlayacak.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü kamuoyuna duyurması bekleniyor. İsmail Kartal'ın ekibi ve yeni sezon planlamasına ilişkin detayların da resmi açıklamanın ardından netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İsmail Kartal, sözleşme imzalamak üzere Fenerbahçe Kulübü binasına geldi. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olması beklenen deneyimli çalıştırıcının, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com