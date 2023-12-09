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Gaziantep'te Sağanak Yağış Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı

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Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda biriken sular araçların mahsur kalmasına neden oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Valilik de sürücüleri uyardı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Gaziantep'te etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yollarda biriken sularda araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Gaziantep'teki yoğun yağışın etkisini azaltmak için ekiplerimiz en baştan bu yana çalışıyor. 210 kişiden oluşan 27 ekip tıkanan mazgalları açarak yağmur suyunun akışını rahatlatmaya çalışıyor. Yaşanan olumsuz durumları lütfen Alo 153'e bildirin. 2 saat içinde metrekare başına 65 kilogram yağış düştü. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Yağmur suyundan etkilenen yerlere yetişmek için tam mesai çalışıyorlar" denildi.

VALİLİK DE VATANDAŞLARI UYARDI

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Gaziantep Valiliği de açıklama yaptı. Yağışın sabah saatlerinde de etkili olacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akşam saat 21.00'da başlayarak gece 22.00'da kuvvetli bir şekilde yağan ve metrekareye 65 kg düşen yağmur nedeniyle, Çimento Kavşağı, Karşıyaka Tüneli, Yeşil Vadi bölgelerinde trafikte aksamalar oluşmuştur. Yer yer mahsur kalan araçların kurtarma çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte sabah 05.00 ile 07.00 arasında yağışın tekrar etkisini artırması beklendiğinden sürücülerimizin belirtilen güzergahları kullanmamaları ve trafiğe daha dikkatli çıkmaları gerekmektedir. Valiliğimiz gelişmeleri takip etmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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