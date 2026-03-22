Araban'da sağanak etkili oldu
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, su birikintilerine ve taşkınlara neden oldu. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Son birkaç gündür etkisini aralıklarla sürdüren sağanak, dün öğle saatleri itibariyle etkisini artırdı.
İlçe merkezinde su birikintilerine neden olan sağanak, kırsal Elif Mahallesinde ise taşkınlara neden oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokakları su kapladı.
Ekipler, suyun tahliyesi için mücadele etti.
Kaynak: AA / Mahmut Bazlama