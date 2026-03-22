Araban'da sağanak etkili oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Son birkaç gündür etkisini aralıklarla sürdüren sağanak, dün öğle saatleri itibariyle etkisini artırdı.

İlçe merkezinde su birikintilerine neden olan sağanak, kırsal Elif Mahallesinde ise taşkınlara neden oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokakları su kapladı.

Ekipler, suyun tahliyesi için mücadele etti.