Gaziantep'te sağanak ulaşımı aksattı, Alleben Deresi'nde debi arttı

Gaziantep'te sağanak ulaşımı aksattı, Alleben Deresi'nde debi arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te aralıklarla etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücüler su birikintili yollarda güçlük çekti, Alleben Deresi'nin debisi arttı.
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Alleben Deresi'nin debisinin de yağış nedeniyle arttığı görüldü.
Kaynak: AA