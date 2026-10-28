Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te sağanak ulaşımı aksattı, Alleben Deresi'nde debi arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te sağanak ulaşımı aksattı, Alleben Deresi'nde debi arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te aralıklarla etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücüler su birikintili yollarda güçlük çekti, Alleben Deresi'nin debisi arttı.

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Alleben Deresi'nin debisinin de yağış nedeniyle arttığı görüldü.

Kaynak: AA
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı

Canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'i zor durumda bırakan kare!

Putin'i fena madara ettiler!
Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

"Acemi değiliz" dedi, 2 dakika sonra kendini asfaltta buldu
Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek

Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları ödeyecekler
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu

Dünya devi 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
Süper Lig'de 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi

Bu lig bambaşka! 9 haftada olanlar inanılmaz