Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu
Gaziantep'te polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silahlarla birlikte 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, bir adrese gerçekleştirdiği denetimde, 7 ruhsatsız tabanca, 36 fişek, 7 şarjör ve kurusıkı silahları çevirmede kullanılan malzemeler, bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel