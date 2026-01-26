Haberler

Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu

Güncelleme:
Gaziantep'te polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silahlarla birlikte 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silahlarla birlikte 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, bir adrese gerçekleştirdiği denetimde, 7 ruhsatsız tabanca, 36 fişek, 7 şarjör ve kurusıkı silahları çevirmede kullanılan malzemeler, bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
