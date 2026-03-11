Haberler

Gaziantep'te "Ramazan'da Sağlık" programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Şahinbey Millet Camisi'nde 'Ramazan'da Sağlık' programı düzenleyerek toplumun sağlık okuryazarlığını artırmayı ve sağlıklı yaşama teşvik etmeyi hedefledi. Etkinlikte tansiyon ve kan şekeri ölçümleri, ağız ve diş sağlığı eğitimleri gibi çeşitli sağlık hizmetleri sunuldu.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şahinbey Millet Camisi'nde "Ramazan'da Sağlık" programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, toplumun sağlık okuryazarlığını artırmayı, sağlıklı yaşama teşvik etmeyi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygın kullanımını hedefledi.

Şahinbey İlçe Sağlık Müdürü Kübra Yıldız Aydın'ın da yer aldığı etkinlikte katılımcılar, tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinden boy-kilo değerlendirmelerine, ağız ve diş sağlığı eğitimlerinden evlilik öncesi danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmetlerinden yararlandı.

Etkinlikte ayrıca organ bağışı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıldı, sigara bağımlılığı ile mücadele konusunda vatandaşlara bilgiler verildi. Vatandaşlara "Sağlıklı Hayat Merkezleri" tanıtılarak, "Alo 182 MHRS" hattı üzerinden randevu oluşturmaya yönlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, toplumun sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek için bu tür farkındalık programlarının çok önemli olduğunu belirterek, "Her vatandaşımızın sağlık hizmetlerine kolay erişebilmesi ve önleyici sağlık uygulamalarından faydalanabilmesi önceliğimizdir. Ramazan boyunca benzer çalışmalarımız devam edecek ve sağlıklı yaşam kültürünü hep birlikte yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın başına gelmeyen kalmadı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın başına gelmeyen kalmadı
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu

Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi