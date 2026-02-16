Haberler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günlük 15 bin vatandaşa iftar verecek

Güncelleme:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında 3 farklı noktada 15 bin vatandaşa iftar sofrası kuracak. Günlük ortalama 15 bin kişiye sıcak yemek ve içecek ikramı yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, ramazan ayında 3 yerde 15 bin vatandaşa iftar verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında vatandaşlar için iftar sofrası kuruluyor.

Ramazan ayının manevi atmosferini ve birlik ruhunu yaşatmak amacıyla belediye ekiplerince, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tema Park ve Gaziantep Üniversitesi'nin yakınlarındaki Ata Park'ta iftar çadırlarının kurulumu tamamlandı.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen hazırlıklar kapsamında, günlük ortalama 15 bin vatandaşa iftarda dört çeşit sıcak yemek ve içecek ikramı yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
