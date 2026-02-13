Anadolu'daki ilk ekmek bulguları Gaziantep'te bilimsel verilerle ele alındı

Gaziantep'te düzenlenen Gaziantep Arkeoloji ve Yerleşim Araştırmaları (GAYA) Prehistorya Seminerleri kapsamında, arkeolojik kazılarda elde edilen bitki kalıntılarına dayalı bilimsel incelemelerden oluşan arkeobotanik bulgular, Anadolu'daki erken dönem beslenme kültürü çerçevesinde değerlendirildi.

GAYA Prehistorya Seminerleri çerçevesinde gerçekleştirilen programda, Anadolu'daki ilk ekmek buluntuları ile insan–bitki ilişkisine dair bilimsel veriler katılımcılarla paylaşıldı.

Program, Gaziantep Kent Konseyi ev sahipliğinde Bayazhan'da yapıldı. Etkinliğin konuğu olan Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Salih Kavak, "Avcı-toplayıcılıktan tarım toplumuna insan–bitki ilişkisi: Prehistorik dönemde arkeobotanik bulgular" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda arkeolojik kazılarda elde edilen mikroskobik tohumlar ve karbonlaşmış bitki kalıntılarının, geçmiş toplumların beslenme alışkanlıklarının anlaşılmasına yönelik önemli veriler sunduğunu belirten Kavak, arkeobotanik çalışmaların Anadolu'da tarımın başlangıcı ve ekmek kültürünün gelişim sürecine ilişkin değerlendirmelere katkı sağladığını ifade etti.

Programda ayrıca Çatalhöyük'te tespit edilen ve erken dönem ekmek örnekleri arasında değerlendirilen bulguların analiz süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.