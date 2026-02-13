Haberler

Anadolu'daki ilk ekmek bulguları Gaziantep'te bilimsel verilerle ele alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Arkeoloji ve Yerleşim Araştırmaları (GAYA) Prehistorya Seminerleri'nde, arkeolojik kazılardan elde edilen bitki kalıntılarıyla Anadolu'daki erken dönem beslenme kültürü değerlendirildi. Etkinlikte, avcı-toplayıcılıktan tarım toplumuna geçiş ve ekmek buluntuları üzerine sunumlar yapıldı.

Gaziantep'te düzenlenen Gaziantep Arkeoloji ve Yerleşim Araştırmaları (GAYA) Prehistorya Seminerleri kapsamında, arkeolojik kazılarda elde edilen bitki kalıntılarına dayalı bilimsel incelemelerden oluşan arkeobotanik bulgular, Anadolu'daki erken dönem beslenme kültürü çerçevesinde değerlendirildi.

GAYA Prehistorya Seminerleri çerçevesinde gerçekleştirilen programda, Anadolu'daki ilk ekmek buluntuları ile insan–bitki ilişkisine dair bilimsel veriler katılımcılarla paylaşıldı.

Program, Gaziantep Kent Konseyi ev sahipliğinde Bayazhan'da yapıldı. Etkinliğin konuğu olan Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Salih Kavak, "Avcı-toplayıcılıktan tarım toplumuna insan–bitki ilişkisi: Prehistorik dönemde arkeobotanik bulgular" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda arkeolojik kazılarda elde edilen mikroskobik tohumlar ve karbonlaşmış bitki kalıntılarının, geçmiş toplumların beslenme alışkanlıklarının anlaşılmasına yönelik önemli veriler sunduğunu belirten Kavak, arkeobotanik çalışmaların Anadolu'da tarımın başlangıcı ve ekmek kültürünün gelişim sürecine ilişkin değerlendirmelere katkı sağladığını ifade etti.

Programda ayrıca Çatalhöyük'te tespit edilen ve erken dönem ekmek örnekleri arasında değerlendirilen bulguların analiz süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı